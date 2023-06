Chirurgia d'urgenza, esperti a convegno venerdì a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - Si svolgerà venerdì 16 giungo, nell'aula "Atza" dell'Arnas Brotzu di Cagliari, il convegno regionale di chirurgia d'urgenza intitolato "Gestione della rete in Chirurgia D'Urgenza nei centri Hub e Spoke" che chiamerà a raccolta esperti nazionali e sardi per trattare il tema dell'alta complessità e le novità tecnologiche nel campo della Chirurgia d'urgenza ed emergenza.

Durante il convegno verrà inoltre assegnato il Premio nazionale "Carlo Picardi" a un giovane chirurgo che avrà presentato un caso clinico di alto profilo nell'ambito della Chirurgia d'urgenza.

Il premio consiste in un biglietto aereo per collaborare al progetto Sanità della Onlus "Golfini Rossi" in Tanzania, che prevede il supporto e lo sviluppo di una rete ospedaliera nella regione del Rukwa in Tanzania.

La giornata inizierà con una lettura magistrale del prof.

Giovanni Brotzu sulla storia della Chirurgia d'urgenza in Sardegna.

Il responsabile scientifico del convegno è Raimondo Pinna, direttore sanitario dell'Arnas Brotzu. L'apertura dei lavori, che andranno avanti per tutta la giornata di venerdì 16, è fissata per le 9. (ANSA).