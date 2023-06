A Cagliari mostra alunni scuola Atzeni dedicata a Maria Lai

Quadri e creazioni realizzati con materiali riciclati, vecchie cornici, iuta, spago, stoffe, bottoni, mollette, rame, legno. Opere ispirate alla figura di Maria Lai, la grande artista di Ulassai scomparsa 10 anni fa.

È la mostra dei bambini delle seconde classi A e B della scuola primaria "Sergio Atzeni", plesso dell'Istituto Giusy Devinu di Cagliari.

Sono storie di incontri con janas, folletti, gnomi e sirene, draghi e giocolieri.

L'esposizione è stata allestita nel teatro di via Dessì Deliperi. I visitatori possono osservare le opere e ascoltare i bambini che raccontano la storia in un video da loro realizzato. Un lavoro, quello curato dai docenti, importante per far conoscere agli alunni l'arte di Maria Lai entrando nel suo processo creativo.

Il lavoro è partito dal racconto in classe di un brano dello scrittore Bruno Tognolini, "Maria mezzo mondo", dedicato a Lai, che descrive l'artista da bambina. Poi spazio alla fantasia degli alunni.