TikToker Dany Cabras testimonial Avis per la donazione di sangue

È partita in questi giorni la nuova campagna di sensibilizzazione dell'Avis regionale per la donazione di sangue. Il nuovo testimonial è Dany Cabras il 28enne di Domus de Maria, star dei social, con 3,8 milioni di follower su Tik Tok e 1 milione di seguaci su Instagram.

L'obiettivo è quello di avvicinare i cittadini al tema della donazione di sangue, soprattutto in un periodo dell'anno tradizionalmente critico, ovvero quello estivo "In particolare - spiega il presidente dell'Avis Sardegna, Vincenzo Dore - con questa campagna ci rivolgiamo ai giovani, nostro presente e nostro futuro. Come affermato dal presidente di Avis nazionale, Gianpietro Briola, i numeri del 2022 ci dicono che in Italia i donatori aumentano, ma continuano a calare pericolosamente nella fascia tra i 18 e i 36 anni. È quindi necessario riuscire a trasferire ai ragazzi la cultura del dono e della solidarietà, considerata, inoltre, l'esigenza di un ricambio generazionale per garantire la continuità di tutte le nostre attività".

È possibile vedere il nuovo video spot dell'Avis regionale con Dany Cabras sul sito www.avisardegna.it e sui canali Facebook e Instagram dell'associazione.