Regata virtuale su pc e smartphone per promuovere Cagliari

La vela? Si comincia davanti al computer o con il telefonino come in un videogioco. E si può partecipare da tutto il mondo. Ma non finisce lì. Chi vince le sfide virtuali puó aggiudicarsi, come premio, le finali su una barca vera, a Cagliari. È il Cagliari Trophy, regata virtuale con uno scenario ben curato che rappresenta colori e bellezze del capoluogo.

Si può partecipare utilizzando l'app eSailingCup. I primi dieci classificati saranno invitati a partecipare ad una regata reale il 29 ottobre, come ospiti degli armatori Avas (Armatori vela d'altura Sardegna). Vela d'altura, tecnologie digitali, associazionismo e istituzioni insieme per sperimentare un'innovativa forma di turismo. In un primo test effettuato nel 2017 a Villasimius arrivarono in Sardegna velisti provenienti da anche da Usa e Australia, frutto di oltre 8000 sfide online tra circa 500 utenti. "Un evento che ha una duplice anima - ha spiegato il responsabile del progetto Sergio Casu - quella del gioco e quella del marketing. Molto potente in chiave turistica".

L'app cerca di riproporre le caratteristiche di una vera gara. Con la necessità di fare punti per guadagnare posizioni in classifica. Si calcolano velocità del vento, direzione. E si parte. Si simula realmente il comportamento in mare. "La vela - ha spiegato l'assessore comunale al turismo Alessandro Sorgia - è un veicolo importante per pubblicizzare il territorio". Un messaggio condiviso con gli assessori al mare Alessandro Guarracino e allo sport Fioremma Landucci. Un altro modo di vedere e ammirare Cagliari - hanno spiegato gli organizzatori - prima virtuale e poi dal mare, a bordo di una barca a vela. Uno sport anche per curare: la manifestazione nautica Sail for Women 2022 porta in mare ogni anno decine di pazienti oncologici.