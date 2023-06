L'edilizia in crescita, il volume affari vola a +10,5%

DI STEFANO AMBU

Mattone su mattone, il mercato dell'edilizia continua a crescere. Il 2022 consolida il trend di espansione delle costruzioni con un volume d'affari stimato in 7,5 miliardi di euro con un +10,5% rispetto all'anno precedente. E si registra anche un +12,9% negli investimenti. Cresce ancora il mercato immobiliare con un generale +14% con un +8,8% nelle compravendite immobiliari. Boom delle gare d'appalto di lavori pubblici, +16%. E in termini di valore si passa da 464 milioni a 1,7 miliardi di euro +275%. Sono alcuni dei numeri del report annuale di Cna costruzioni.

Bene la produzione edilizia +13,3% sul 2021, aumentano anche le imprese +246 unità, si consolida l'occupazione +9,8% che tocca di nuovo 45mila addetti. Le previsioni per il 2023? Il bicchiere mezzo pieno è legato al fatto che le case, entro i prossimi 10 anni, necessitano di rivisitazioni green e di risparmio energetico. Le incognite sono legate alla fine del superbonus e alle incertezze sul Pnrr. Previsto un "pareggio", forse qualcosa di meglio, con una stabilizzazione del mercato che si dovrebbe assestare sul +1,4%.

"Molto dipenderà - spiegano Francesco Porcu e Antonello Mascia, rispettivamente segretario e presidente regionale di Cna Costruzioni - dall'avanzamento dei cantieri in atto e dall'avvio di quelli in programma. Siamo in una fase in cui, almeno sul fronte pubblico, il nodo non è tanto quello delle risorse, ma quello dell'effettiva capacità di spesa, ostacolata da fattori strutturali (vincoli burocratici, inadeguatezze gestionali), ma anche dalle più recenti tensioni dell'offerta, con i rinnovi delle quotazioni di materia prima e dei processi produttivi".

Alcuni suggerimenti: "Sul fronte interno regionale - continuano i vertici Cna - occorrerebbe completare positivamente la legislatura, completando la tanto attesa legge di riordino del quadro normativo in ambito urbanistico, la legge casa, e un serio e concreto piano formativo che aiuti il sistema dell'offerta a trovare sul mercato le figure professionali richieste".

Forte dinamismo del mercato sassarese: previsto un importante aumento della produzione anche nel 2023 (+4%), trainato dal settore infrastrutturale e dall'edilizia residenziale. Triennio 2021 - 2023 positivo anche per Oristano (+1,1%) nel 2023. Stabili nel 2023 Nuoro e Sud Sardegna. Il 48% della produzione regionale è appannaggio di Cagliari e sud Sardegna con 3,6 miliardi, al secondo posto Sassari con 2,5 miliardi il 33% del totale. Nuoro 840 milioni e Oristano 520 milioni, si dividono le restanti quote.