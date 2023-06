Baccini in concerto chiude Archeomusicando a Mamoiada

Il rapporto misterioso tra l'uomo e la maschera, tra l'umano e il divino, al centro della dodicesima edizione di Archeomusicando, l'evento promosso dall'associazione Ventu Pintau in programma dal 16 al 18 giugno a Mamoiada . Il paese delle maschere si immerge nella storia dei mamuthones e issohadores, le due maschere tradizionali che mettono in scena il rito antico per proteggersi dagli spiriti del male o per propiziare il raccolto.

Laboratori e incontri con un focus sui numerosi siti archeologici del paese, ma anche concerti con il cantautore di scuola genovese Francesco Baccini che chiuderà la manifestazione domenica 18. Il via venerdì 16 alle 17.30 nella sala convegni della cantina Sedilesu con una tavola rotonda sul mondo delle maschere coordinata dalla direttrice scientifica dell"evento, l"archeologa Viviana Pinna, e i contributi di esperti come Marcello Madau, Anna Depalmas e Alfonso Stiglitz. "Sarà un incontro che esplorerà il mondo del mascheramento attraverso le testimonianze dei nostri avi - spiega il presidente dei Ventu Pintau Bruno Dessolis - ma nello stesso incontro si parlerà anche del patrimonio archeologico sardo attraverso i linguaggi della contaminazione artistica".

Sabato 17 alle 9.30, con ritrovo in piazza Santa Croce, è prevista una visita guidata ai siti archeologici del territorio. Alle 17 la giornata procederà a Sa #e Matzotzo con un'altra visita guidata, questa volta alla bottega del mascheraio, con laboratorio pratico di ceramica per la realizzazione delle maschere, partendo dai ritrovamenti archeologici dedicato ai bambini, a cura dell'archeologa Viviana Pinna. Alle 21.30, sempre a Sa #e Matzotzo, la serata si concluderà con il concerto di Francesco Piu Trio.

Domenica 18 alle 9.30 tornano i laboratori e le dimostrazioni di archeologia sperimentale a cura dell'associazione Sicvt Erat: "Filatura e tessitura nella preistoria e protostoria". Alle 16 con ritrovo in piazza Santa Croce, visita guidata al Museo dell'archeologia e del territorio. La manifestazione si concluderà alle 21.30 a Sa #e Matzotzo con il concerto di Francesco Baccini.