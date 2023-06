A Cagliari 89 giorni per vendere la casa, mercato in ripresa

Tempi di vendita delle case in diminuzione. Merito di un mercato immobiliare in ripresa. Cagliari ad esempio è la città più veloce della Sardegna: vendita in 89 giorni, oltre due settimane in meno rispetto alla media delle grandi città italiane. Cagliari rapida anche nel confronto con la media degli altri capoluoghi di provincia: ci vogliono 41 giorni in meno per concludere l'affare. È quanto emerge dal report dell'Ufficio studi di Tecnocasa. Il dato di Oristano si avvicina di più a quello cagliaritano: per vendere casa nella città di Eleonora d'Arborea ci vogliono 113 giorni.

Più complicata la situazione di Sassari: per vendere casa occorrono 141 giorni, quasi un mese in più rispetto alla media delle grandi città italiane. Undici i giorni di ritardo invece rispetto agli altri capoluoghi di provincia. In Italia le città in cui occorre più tempo per vendere un immobile sono Palermo con 134 giorni e Genova con 130 giorni. Nelle realtà dell'hinterland delle metropoli occorrono 138 giorni, con una velocizzazione delle transazioni di 6 giorni.