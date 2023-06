Nuova giunta comunale a Iglesias, 5 uomini e tre donne

Nasce la nuova giunta comunale di Iglesias, composta da cinque uomini e tre donne. Il sindaco Mauro Usai tiene per sé le deleghe al personale e al turismo.

Nel nuovo esecutivo Francesco Melis avrà il ruolo di vicesindaco, con deleghe all'ambiente, protezione civile, bonifiche, Polizia Locale e viabilità, informatizzazione e arredo urbano; Claudia Sanna alla cultura, spettacolo e grandi eventi; Alberto Cacciarru ai lavori pubblici, rigenerazione urbana e grandi opere; Giorgiana Cherchi all'urbanistica e paesaggio, patrimonio e manutenzioni, politiche abitative; Daniele Reginali al bilancio e programmazione, partecipate e attività produttive; Vito Spiga allo sport e politiche giovanili, pubblica istruzione, decentramento e agricoltura; Angela Scarpa alle politiche sociali e dell'inclusione sociale.

"A meno di due settimane dalla mia elezione, - dichiara il sindaco Usai - sono lieto di presentarvi la nuova giunta comunale di Iglesias che sarà impegnata nel portare a termine il lavoro iniziato per il rilancio della nostra amata città. Negli ultimi anni - continua - abbiamo affrontato sfide significative e ottenuto importanti risultati. La nuova giunta è pronta ad andare avanti con determinazione e impegno per consolidare questi risultati e costruire un futuro ancora più promettente per Iglesias. Abbiamo una visione chiara per il rilancio della nostra città che si basa su pilastri fondamentali come lo sviluppo economico, la tutela dell'ambiente, la promozione del turismo e la valorizzazione delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio culturale".

"La nuova giunta comunale - conclude Usai- è pronta a lavorare fianco a fianco con i cittadini, ascoltando le loro esigenze, coinvolgendoli nelle decisioni e agendo per costruire un futuro di successo e prosperità per Iglesias"..