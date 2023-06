Notti a Monte Sirai, 3 appuntamenti tra teatro, musica e cabaret

Torna a luglio Notti a Monte Sirai, quindicesima edizione del festival internazionale nel parco archeologico. Tre gli appuntamenti tra teatro, musica e cabaret. Apre la rassegna Anna Foglietta in scena con "In una guerra". Poi l'ironia di Dario Cassini nello show "Sballando con le stelle" Chiudono le Las Migas con lo spettacolo "Flamenco popular". La rassegna 'Notti a Monte Sirai' è promossa dal Comune di Carbonia, con il sostegno della Fondazione di Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo. Tre le date in programma: l'8, il 22 e il 28 luglio con inizio eventi previsto alle 21.30.

"Con la XV edizione di Notti a Monte Sirai rinnoviamo il nostro impegno per l'organizzazione di una rassegna sempre molto partecipata e senza dubbio tra le più suggestive dell'Isola - spiega il sindaco di Carbonia Pietro Morittu -. L'arte dello spettacolo ben si sposa con una location di grande impatto, per la storicità del luogo e per il panorama mozzafiato che si può ammirare dal Parco Archeologico. Una proposta culturale a tutto tondo, quindi, che auspichiamo trovi anche quest'anno il gradimento del pubblico, sia tra i cittadini di Carbonia, sia tra i turisti che vengono a scoprire il nostro territorio" Chi acquisterá il biglietto per il Festival avrà diritto ad accedere gratuitamente, entro il 31 agosto, al parco. Previsti bus navetta dal centro di Carbonia.