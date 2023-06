La polizia stradale ritira 13 patenti nel weekend a Olbia

Tredici patenti di guida sono state ritirate dagli agenti della Polizia stradale di Sassari del distaccamento di Olbia e Tempio Pausania, impegnati nel weekend, in particolare nella notte tra sabato e domenica in città, nei controlli dedicati al contrasto della guida in stato di ebrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Quattro i veicoli che sono stati messi sotto sequestro. Tra i sanzionati anche un turista che si trovava alla guida di un monopattino elettrico ed è passato proprio davanti alla pattuglia degli agenti.

Le sei pattuglie impegnate nei controlli si sono avvalse di un laboratorio mobile di tossicologia, il Forensic Lab Service, con un medico e un biologo a bordo. Questo moderno laboratorio permette di accertare in maniera rapida, attraverso dei campioni salivari prelevati, sei principi attivi, ai cannabinoidi, anfetamine e metanfetamine, cocaina, oppiacei, benzodiazepine, e ketamina.