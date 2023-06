Il Cagliari in A, tifosi in festa alle 3 in aeroporto

Torraus (tornati, in sardo). Con la A grande. E anche Back, ma con la B cancellata. Sono le magliette che i giocatori del Cagliari hanno indossato stanotte a Elmas davanti a centinaia di tifosi che hanno invaso il settore arrivi dell'aeroporto per ringraziarli dell'impresa di Bari.

Una notte di festa: dopo le celebrazioni di piazza Yenne, in tanti hanno preso d'assalto lo scalo cagliaritano. La squadra è partita da Bari intorno alle 2. E si aspettava una festa a Cagliari. Ma quando Altare e Deiola sono sbucati per primi dall'uscita passeggeri il delirio dei tifosi è andato sicuramente oltre le attese. Sono stati gli stessi giocatori a "gasare" i sostenitori cantando e saltando. Poi la folla intorno alla squadra: abbracci, selfie e ancora cori per Makoumbou, Pavoletti e compagni.

Luvumbo si è presentato con una parrucca riccioluta naturalmente rossoblù. Molto difficile, se non lentamente, riuscire ad attraversare la marea di tifosi scatenati. La squadra è stata "scortata" sino alla zona dei parcheggi è accompagnata ai bus in attesa.

Una festa che sicuramente ha ricordato a Ranieri quella del ritorno da Pisa di trentadue anni fa: il tecnico era alla guida della squadra che con il 2-2 dell'Arena Garibaldi salì in serie A.