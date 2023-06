Con moto d'acqua in area protetta Asinara, quattro multati

Scorrazzavano con le moto d'acqua nel tratto di mare protetto all'interno del Parco nazionale dell'Asinara. Quattro persone sono state fermate, identificate e multate nel fine settimana dalla Guardia costiera di Porto Torres.

I quattro diportisti sono stati sorpresi dai militari mentre, incuranti delle norme e dei divieti che regolano la navigazione nella "zona B" dell'acque del Parco, salvaguardata come riserva generale, sfrecciavano in sella alle loro moto acquatiche.

In tutta l'Area marina protetta è assolutamente vietato l'utilizzo di acquascooter. In generale, in base al regolamento del Parco e al relativo disciplinare integrativo, l'ingresso all'Area con unità da diporto (escluse le moto d'acqua) è consentito esclusivamente attraverso tre zone: Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva, utilizzando i corridoi d'accesso appositamente collocati. È consentito anche ormeggiare, dietro prenotazione e pagamento del previsto ticket, esclusivamente all'interno dei campi boe autorizzati dall'ente parco.