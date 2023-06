Cala Gonone jazz festival, concerti tra cantina e grotte

Quattro giornate divise tra Dorgali e il suo borgo sul mare, Cala Gonone. Con i concerti tra cantina, grotte del Bue Marino e Acquario. Via alla 36/a edizione del festival jazz di Cala Gonone, dal 26 al 29 luglio, con 14 appuntamenti di musica.

Tra gli ospiti Vanessa Rubin, Tonino Carotone, il pianista Dado Moroni e il sassofonista Gavino Murgia. Anche per quest'anno i palchi saranno diversi: l'Agorà della Cantina di Dorgali (che festeggia 70 anni di attività), le Grotte del Bue Marino, l'Arena Palmasera e l'Acquario.

Il programma è stato illustrato oggi dallo storico organizzatore della manifestazione Giuseppe Giordano. L'apertura è in programma mercoledì 26 luglio con il primo appuntamento alla Cantina di Dorgali. A partire dalle 21 sul palco il coro femminile di Orosei, Urisè, il quartetto - in collaborazione con il Conservatorio Canepa di Sassari- Bad Talent e il trio del giovane e talentuoso pianista francese Adrien Brandeis.

Seconda giornata sempre in Cantina e stesso orario, sarà la volta del progetto Elät del trombettista sardo, di adozione finlandese, Mario Massa che si esibirà con una formazione tutta isolana e migrante: la cantante Mixafortuna e Enrico "Kikko" Sesselego. In tema con migrazioni e mescolanze, seguirà il concerto di Irene Serra. II 28 luglio si riparte da Cala Gonone e alle 11 tutti pronti per l'imbarco verso le Grotte del Bue Marino: due concerti con il violoncellista cagliaritano Gianluca Pischeda con il suo Alone e il progetto Family dell'arpista Edmar Castaneda accompagnato dalla voce di Andrea Tierra. Dalle 19.30 il lungomare Palmasera - Villaggio del Jazz, si animerà con tre spettacoli. A scaldare l'atmosfera un dj set curato da Momak, seguito da "The Living Room" in collaborazione con l'Accademia Siena Jazz. A concludere la storyteller e cantante Vanessa Rubin.

Sabato 29 ultima mattinata alle Grotte del Bue Marino con il progetto Sound from the womb. Natasa Mirkovic alla voce, Jarrod Cagwin alle percussioni, Gavino Murgia ai sassofoni, flauti e voce. Sará una produzione originale per Cala Gonone Jazz Festival 2023. Al Villaggio del Jazz, Lungomare Palmasera dalle 19,30 ultima serata con la free music selection a cura di DJ Cris. Subito dopo, sul palco, More of Lies del trio Moroni/Marsico/Guarino, mentre la seconda sarà quella guidata da Tonino Carotone, impegnato nella promozione del suo ultimo lavoro Etiliko Romantiko.