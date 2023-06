Cagliari in A: Riva, 'il gol di Pavoletti vale una carriera'

"Un gol importante che vale una carriera". Parola di bomber, parola di Gigi Riva. Il riferimento è al gol di Pavoletti che ha regalato la promozione in Serie A al Cagliari.

Un tiro di sinistro, come quelli di Rombo di tuono. Anche se Pavoletti di solito segna di testa o di destro. "Anche a me - racconta Riva all'ANSA - è capitato di segnare qualche gol con il destro. Quando si segna così allora vuol dire che le cose dovevano andare bene. È un gol che Pavoletti ricorderà per tutta la vita".

Riva non ha voluto seguire la partita alla tv: "Ma l'ho vissuta lo stesso - ha detto - tenendomi aggiornato con il telefono o la radio". Un'impresa. Con un protagonista particolare: "Ranieri sicuramente - ha detto Rombo di Tuono - un tecnico preparato che sa cosa fare in campo e fuori dal campo.

Io non so che problemi ci fossero nello spogliatoio. Ma so solo che lui, con i risultati, ha dimostrato di saperli gestire alla grande. No, ogni impresa ha una storia a se, non la associo a nessuna di quelle da me vissute in campo. So solo che è stata una grande impresa. E che sono contento che sia andata così".

E ora è di nuovo serie A: "Non lo devo certo dire io - ha concluso Riva - ma ora che il Cagliari lo ha ritrovato non può che fare una cosa: ripartire da Ranieri. Mi sembra la prima mossa giusta da fare".