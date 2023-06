Ballottaggio Assemini: ex M5s Puddu, 'vittoria netta'

Manca ancora l'ufficialità ma Mario Puddu è ormai certo di avere riconquistato la poltrona di sindaco ad Assemini. "Sono felice e molto grato agli asseminesi, a tutti quelli che ci hanno sostenuto, al mio gruppo e alla coalizione che ci ha appoggiato. Siamo molto responsabilizzati perché la vittoria è netta, importante e non era scontata". Sono le prime parole a caldo di Mario Puddu, appena arrivato nel suo quartier generale ad Assemini per festeggiare la vittoria, anche se ancora non ufficiale perché manca all'appello sempre una sezione. L'ex primo sindaco grillino della città, tornato in pista per questa tornata elettorale con l'appoggio di liste civiche e di centrodestra, compreso il Psd'Az, si è presentato con la maglia del Cagliari, dopo aver festeggiato ieri la risalita in serie A dei rossoblù.

Rispondendo alle domande dei cronisti Puddu - che ha raggiunto 56,3% rispetto all'avversario Diego Corrias (M5s-Pd) che si ferma al 43,6% - ha assicurato che in questa sfida vinta non c'è "nulla di personale, non è una rivalsa, amo Assemini e non ero contento di come stavano andando le cose, non c'entra né la vendetta né la rivincita".

Per Puddu adesso è il momento dei festeggiamenti ma subito dopo "dobbiamo lavorare per dare risposte ai cittadini, dobbiamo riprendere il contatto con la macchina amministrativa e cominciare a cambiare le cose. Noi siamo pronti a prenderci la responsabilità che gli asseminesi ci hanno dato".