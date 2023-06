Ballottaggio Assemini, ex M5s Mario Puddu verso la vittoria

Si sta per concludere ad Assemini lo spoglio del ballottaggio per la scelta del primo cittadino dopo un anno di commissariamento. Secondo i dati ufficiali sulla piattaforma ministeriale Eligendo lo spoglio è arrivato a 20 sezioni su 22 con il candidato Mario Puddu, ex primo sindaco pentastellato della città oggi sostenuto da liste civiche e di centrodestra, avanti con il 56,3%, mentre il candidato sostenuto dall'alleanza M5s, Pd e altre liste di centrosinistra, Diego Corrias resta al 43,6%.

Dal quartier generale di Mario Puddu arrivano i risultati di 21 sezioni, e quando manca all'appello solo una sezione Puddu avrebbe già la vittoria in tasca, tanto che l'ex grillino è atteso nella sede elettorale per i festeggiamenti.