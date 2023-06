Auto finisce fuori strada a Uta, morto un 40enne

(ANSA) - CAGLIARI, 12 GIU - Un uomo di circa 40 anni ha perso la vita in un incidente mortale a Uta sulla strada provinciale 2. La dinamica non è ancora del tutto chiara e sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Uta e della compagnia di Iglesias: le generalità della vittima non sono ancora state fornite.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente è avvenuto all'altezza della rotonda di Uta. L'auto condotta dal 40enne, dopo una sbandata, è finita fuori strada, ribaltandosi. Alcuni automobilisti che transitavano in zona hanno visto la macchina accartocciata e hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma per il 40enne non c'era già più nulla da fare.

I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per estrarre il corpo dalle lamiere dell'auto. (ANSA).