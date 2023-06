A Sestu nasce un nuovo polmone verde

L'area intorno all'agglomerato periurbano di Cortexandra a Sestu, adiacente all'ex 131, sarà presto più salubre e accogliente, con 7.300 mila nuove piante che includeranno ulivi, querce, carrubi e numerose specie arbustive tra cui tamerici, ginepri, lentischi, ginestre, mirto e rosmarino.

Il progetto di forestazione, realizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari con un contributo di 500mila euro del ministero della Transizione Ecologica, è stato presentato oggi dal sindaco metropolitano e di Cagliari Paolo Truzzu, dal consigliere metropolitano delegato alla Pianificazione Umberto Ticca, dalla sindaca di Sestu Paola Secci e dall'assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas.

"L'obiettivo prioritario di questo intervento di forestazione è quello di migliorare la qualità dell'aria e dunque la qualità della vita dei cittadini con la creazione di una cintura verde in un'area finora priva di vegetazione che si trova in prossimità di una strada molto trafficata, e pertanto soggetta a un maggiore inquinamento atmosferico", ha spiegato Truzzu.

Il sito oggetto del rimboschimento riguarda una superficie di circa 4 ettari di proprietà comunale, ubicata in una zona altamente antropizzata situata tra la ex SS 131 e via 8 Marzo 1908. L'intervento ha previsto, oltre alla messa a dimora delle piante, la realizzazione di un pozzo e di un sistema di irrigazione a goccia, la creazione di stradelli all'interno dell'area verde, la sistemazione di una zona parcheggio adiacente e la costruzione di una staccionata perimetrale che garantirà la sicurezza dei frequentatori dell'area rispetto al traffico stradale. Il sito è già aperto al pubblico e sarà fruibile anche per passeggiate e attività fisica all'aria aperta.