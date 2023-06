A Filming Italy tanti ospiti da Gere a Dawson

Richard Gere, Christopher Walken, Rosario Dawson, Dennis Quaid, Daniela Melchior, e poi ancora Francesca Chillemi (in qualità di madrina), le attrici francesi Emmanuelle Béart e Clotilde Courau e sul fronte italia: Claudia Gerini, Paola Cortellesi, Ilenia Pastorelli, Gabriele Lavia, Matteo Garrone, Martina Stella e Sergio Rubini. Questo il parterre della sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival (22-25 giugno) presentato a Roma da Tiziana Rocca, General Director.

"Abbiamo selezionato per questi cinque giorni frenetici una lista che vanta più di cinquanta titoli tra film, documentari, cortometraggi e serie televisive, internazionali e italiani, di generi assolutamente diversi, proprio per accontentare una fetta più ampia possibile di pubblico, ma puntando sempre alla più alta qualità, e moltissimi di questi saranno proiettati al festival in anteprima assoluta - ha detto la Rocca -. Due film in preapertura: Un matrimonio mostruoso di Volfango De Biasi e Fidanzata in affitto con Jennifer Lawrence. E poi - continua - Rosario Dawson presenterà il suo ultimo film in anteprima mondiale assoluta, Below the belt. Anche in questa edizione, essendo una delle poche donne che ricopre il ruolo di direttore artistico di un festival, voglio continuare a contribuire all'empowerment femminile, grazie sempre alla collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia, sezione italiana dell'associazione internazionale che promuove la parità di genere nell'industria dell'audiovisivo e dei media, e lo faremo anche consegnando il Filming Italy Women Power Award a diverse artiste che si sono distinte per il loro impegno".