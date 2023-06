Al Cala di Volpe l'Academy tennis di Patrick Mouratoglou

Una delle principali Academy di tennis al mondo ha scelto i campi dell'Hotel Cala di Volpe, in Costa Smeralda, per aprire il suo primo centro in Italia, il quarto al mondo.

L'iconico hotel di proprietà di Smeralda Holding, controllata dalla Qatar Investment Authority, questo anno festeggia i suoi 60 anni di attività e lo fa anche inaugurando il tennis center di Patrick Mouratoglou, uno degli allenatori più influenti del circuito, da ultimo del talentuoso danese Holger Rune. Quattro campi da tennis e due di padel per giocatori di tutti i livelli ed età e una varietà di programmi su misura con lezioni private, di gruppo, per bambini e per intere famiglie in vacanza: il Mouratoglou Tennis Center Costa Smeralda ha iniziato la sua attività dall'1 giugno con un team di allenatori formati e certificati utilizzando la metodologia e filosofia di coaching di Mouratoglou, tutti bilingue, per soddisfare le esigenze degli ospiti che scelgono il Cala di Volpe per trascorrere le proprie vacanze.

"La Sardegna in generale e la Costa Smeralda in particolare rappresentano una destinazione straordinaria sia per i visitatori che per i residenti, grazie all'unicità delle sue infrastrutture, alla posizione geografica e ai servizi di alta classe", ha detto Mouratoglou.