Vela: Inoui vince Armani Superyacht Regatta a Porto Cervo

(ANSA) - PORTO CERVO, 10 GIU - Si è conclusa a Porto Cervo con la vittoria di Inoui, un 108 piedi dell'armatore elvetico Marco Vogele, la seconda edizione della Giorgio Armani Superyacht Regatta organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda.

Oggi le previsioni meteorologiche sono state smentite sul campo: il vento da ovest atteso in tarda mattinata non è riuscito a entrare, il Comitato di Regata ha via via rinviato fino alle 13,30 la partenza delle due divisioni della flotta, la Superyacht e la Southern Wind, quando sono stati issati sulla barca del Comitato i segnali per la fine delle regate.

Dunque classifica invariata rispetto a ieri con Inoui che si aggiudica la Silver Jubilee Cup, riservata al vincitore della Superyacht Cruising Class. Al secondo posto, con due punti di distacco, il Baltic 108 Win Win, terzo a 4 punti dal primo il 33 metri Pattoo. Marco Vogele si aggiudica inoltre lo Yccs Trophy riservato allo yacht con il miglior punteggio armato da un socio del circolo di casa.

"Abbiamo avuto delle regate molto serrate tra noi, Pattoo e Win Win - ha commentato Chris Main, tattico di Inoui - tutte le tre prove sono state decise per pochi secondi, il che ha reso il tutto molto divertente".

Per la vittoria nella Combined Performance & Cruising Class la parità di punteggio tra il WallyCento V e Inoui è stata risolta dai migliori risultati parziali. Con due vittorie di giornata V vince dunque su Inoui, terzo posto per Win Win con due punti di distacco. (ANSA).