Cavallette e maltempo,'da Regione e Governo più prevenzione'

"L'agricoltura vive un momento di criticità: prima le cavallette, ora il maltempo con le piogge torrenziali nella piana di Ottana. Bene hanno fatto le amministrazioni comunali di Ottana e Silanus a dichiarare lo stato di calamità naturale". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura Nuoro e Ogliastra, Michele Ena, che rivendica un aiuto delle istituzioni in favore dei territori a cavallo tra le province di Nuoro, Oristano e Sassari.

"È probabile che il maltempo contenga l'assalto delle locuste presenti in Sardegna per il quinto anno consecutivo ma dall'altro lato ha prodotto danni ingenti alle colture agricole, soprattutto quelle destinate a granturco e foraggere - ha proseguito Ena -. Gli eventi climatici eccezionali stanno diventando sempre più frequenti e dirompenti. La crisi climatica è in corso e la registriamo ogni stagione e questa condizione di forte rischio per le nostre imprese dovrebbe imporre una riflessione generale guidata dalle istituzioni pubbliche: la Regione, il Governo e l'Unione europea, dovrebbero sostenere il comparto agroalimentare e predisporre le dovute contromisure".

Per il presidente di Confragricoltura Nuoro Ogliastra "è indispensabile un tavolo operativo, composto da agronomi, geologi, esperti ambientali e ingegneri, insieme alle organizzazioni di categoria, per sostenere la produzione e prevenire i disastri. Bisogna arrivare a predisporre interventi capaci di favorire l'agricoltura ed evitare la definitiva perdita dell'autosufficienza alimentare all'interno dell'Ue", ha concluso.