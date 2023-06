Casa editrice sarda pubblica romanzo noir di De Marco

(ANSA) - CAGLIARI, 10 GIU - Un editore sardo per lo scrittore noir Romano De Marco, in passato con Mondadori, Feltrinelli, Piemme e Salani. Camena Edizioni pubblica il romanzo inedito "Codice di Ferro" seconda uscita dopo "White Light" di Davide Catinari.

L'intreccio, fra Roma, Milano e il Giappone si sviluppa intorno al tentativo fallito di rapimento della figlia di un noto industriale e leader di un partito italiano. Le indagini viaggiano tra la mafia a Roma e due killer della Yakuza giapponese. L'uscita del romanzo nelle librerie è fissata per il 19 giugno, ma intanto il Book tour si è già messo in moto.

Queste, per ora, le date fissate: 10 giugno alle 19 al Festival Sanluri legge, 13 giugno alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari, 27 giugno alle 19 alla libreria Mondadori bookshop a Selargius, 29 giugno alle 18 alla libreria Ubik di Modena, 21 luglio al Festival del Monreale, il 2 agosto alla libreria inKentro a Cagliari.

"L'amore con la Sardegna è esploso nel 2018 - sottolinea De Marco - quando ho partecipato per la prima volta al Festival del Monreale. Venivo già nel nord dell'isola per lavoro, ma adesso qui risiedono alcuni dei miei più cari amici. Sono felicissimo di pubblicare per la prima volta con un editore sardo, oltretutto nato in seno all'Accademia d'arte di Cagliari, una realtà davvero bella e seria". Un passo avanti per la casa editrice sarda.

"Per noi di Camena - raccontano Stefano Obino e Andrea Fulgheri - l'editoria ha un prestigio che ci piace tenere alto.

Ecco perché pubblichiamo pochi ma selezionati titoli all'anno.

Avevamo chiesto a Romano de Marco, storico amico dell'Accademia d'arte di Cagliari, se avesse qualche lavoro in uscita: ci ha proposto Codice di Ferro, che era rimasto nel cassetto per diversi anni". (ANSA).