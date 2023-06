Calcio: Cagliari costretto a vincere a Bari per andare in A

Una stagione in 90 minuti. Con due problemi: il Cagliari deve assolutamente vincere, mentre al Bari basta il pareggio.

Non basta: la squadra di Ranieri affronta la partita più importante dell'anno con due giocatori fondamentali come Mancosu e Nandez acciaccati. Condizioni da valutare, ma trequartista e centrocampista proveranno sino alla fine a stringere i denti per mettersi a disposizione di Ranieri.

In palio c'è la serie A. Al Cagliari, per la gara di ritorno della finale playoff, serve la partita perfetta: in tre scontri quest'anno non è ancora riuscito a battere i pugliesi. Ma la storia del campionato racconta di tre partite molto equilibrate. La prima, all'andata, l'ha vinta di misura il Bari alla Domus. La seconda e la terza sono state invece due fotocopie: gol del vantaggio di Lapadula e pareggio sempre nel recupero e sempre su rigore di Antenucci.

Ci sono i presupposti per un match ad alta tensione, sempre in bilico dall'inizio alla fine. A favore del Bari, oltre i due risultati su tre, il fattore campo: al San Nicola sarà pienone in uno stadio da 58mila posti. Il tifo del Cagliari può contare su 1.300 persone che domani mattina si metteranno in viaggio per la Puglia. Ranieri avrà a disposizione Dossena, il più fresco di tutti visto che ha saltato la gara di andata insieme al suo collega barese Ricci. Un rinforzo importante per la difesa rossoblù, nel panico giovedì scorso contro gli attaccanti della squadra dell'ex Olbia Mignani.

In città non si parla d'altro. Molti si daranno appuntamento alla Fiera per assistere alla gara davanti ai maxi schermi allestiti dal Comune: c'è posto per 4500 persone. Anche Carbonia si prepara al grande evento: in piazza Roma verrà posizionato un maxischermo per assistere tutti insieme alla partita.