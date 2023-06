Sei premi alla Sardegna per lo spot fantasy sull'isola

Sei riconoscimenti per la Sardegna alla 27/a edizione del Mediastars - l'Oscar della pubblicità italiana - per lo spot "Sardegna - Un Mondo Straordinario". Premiati Massimo Moi, direttore creativo; Manuele Trullu, regista; Andrea Iannelli, produttore Digital Studio; Flavio Ibba, musiche originali; Caterina Murino, testimonial.

Nel dettaglio il video ha ottenuto il primo posto nella categoria "Social Media - Spot Istituzionali", la special star per la Direzione Creativa, il secondo posto nella categoria "Televisione - Spot Istituzionali", la special star per la Regia e la Soundtrack e infine la nomination in Short list. A firmare la regia è Manuele Trullu, con la produzione sarda della casa di produzione Digital Studio (Andrea Iannelli) e la direzione creativa di Massimo Moi, per uno spot di 90 secondi (più la declinazione a 30 secondi) che fonde due registri narrativi distinti, quello fantasy e quello reale.

Le microstorie incorniciano la trama con la Sardegna dei nuraghi, delle spiagge, dei boschi, dei costumi, e dei centenari. Uno spot pensato e strutturato per una diffusione internazionale. In questi mesi infatti l'opera è stata diffusa, secondo una strategia promozionale che segue una programmazione pluriennale, tra le città europee come Londra, Parigi, Berlino e New York, e sulle tv nazionali (Rai1, Canale 5, La7) e internazionali, tra cui Bbc International e Cnn.