Musica da camera tra Brahms, Ravel e Beethoven

Serata di musica da camera, martedì 13 giugno alle 20.30 al Teatro Lirico di Cagliari.

Protagonisti due eccellenti solisti come il violinista Sergej Krylov e il pianista Michail Lifits chiamati a interpretare Brahms, Ravel e Beethoven.

Krylov, musicista sofisticato dalla carriera internazionale ed artista acclamato fra i più virtuosi della sua generazione, ritorna, ancora una volta a Cagliari dopo essere stato apprezzato a gennaio e aprile 2013. Sarà sul palco in recital, insieme a Michail Lifits, giovane pianista uzbeko dalla tecnica strepitosa - vincitore del prestigioso Concorso Pianistico Internazionale "Ferruccio Busoni" nel 2009 - le cui ultime esibizioni a Cagliari risalgono al 2017, con l'Orchestra del Teatro Lirico diretta da Alpesh Chauhan e al 2016 con un recital di piano solo.

Il programma musicale prevede l'esecuzione di un capolavoro del repertorio romantico, come la Regensonate di Brahms, poi ancora Ravel con la Sonata n. 2 in Sol maggiore per violino e pianoforte e la Sonata "a Kreutzer" di Beethoven alla quale si ispirò Tolstoj per il suo omonimo romanzo. E' il decimo appuntamento della Stagione concertistica 2023.