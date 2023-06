L'epoca medievale rivive in una scuola di Quartu

Esposizioni di armi e armature dei soldati e cavalieri del 1300, simulazioni di un combattimento in armatura e una gara con l'arco. L'epoca medievale rivive negli spazi dell'istituto Comprensivo numero 3 di Quartu Sant'Elena.

Sabato 10 giugno, a partire dalle 9,30, prende il via il progetto "Alla scoperta di Mariano IV d'Arborea", un viaggio emozionante e ricco di avventure tra le maglie del tempo passato.

Protagonisti dell'evento, organizzato in collaborazione l'associazione culturale "Sala d'Arme - Quattro porte", sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze dei diversi plessi che fanno parte dell'Istituto e della scuola secondaria di I grado e delle primarie di via Inghilterra e Cimabue. Suggestiva anche l'investitura di un cavaliere, tutto con i costumi d'epoca e secondo i rigorosi canoni del tempo.

Nell'Auditorium di via Portogallo, saranno allestiti i banchi didattici con materiali ed elaborati preparati da alunni e alunne guidati dai docenti. Si scopriranno così i giochi in voga al tempo, lo scriptorium medioevale, con tutti i suoi strumenti come libri e inchiostri, la figura del medico e dello speziale insieme alle cure che venivano applicate, con un'attenzione speciale alla figura di Trotula de Ruggiero, prima donna medico della scuola salernitana nella seconda metà dell'XI secolo.

Spazio allo stile dell'epoca, con illustrazioni della moda del 1300, con i diversi punti di ricamo ed il telaio a tavolette, un breve viaggio alla scoperta dell'alimentazione medievale, con le differenze tra la tavola dei nobili e dei cittadini comuni, insieme alle stoviglie e i ricettari dell'epoca, la rappresentazione dei castelli medioevali con plastici e una sezione dedicata ai ritratti di Eleonora d'Arborea, figlia di Mariano IV e giudicessa D'Arborea.