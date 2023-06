Calcio: per finale Bari-Cagliari maxischermo alla Fiera

Oltre milleduecento tifosi del Cagliari al San Nicola di Bari. Ma, per chi non è riuscito a prenotare viaggio o tagliando, c'è la possibilità di vedere la partita di ritorno dei playoff sul maxischermo alla Fiera in programma domenica sera.

C'è già l'ordinanza del Comune: previsto un ingresso fino a un massimo di 4.500 persone. L'iniziativa è stata organizzata dall'amministrazione in collaborazione con il CSP, Agenzia Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese.

Emanati provvedimenti per la pubblica sicurezza, dal divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine all'introduzione all'interno della Fiera di oggetti potenzialmente pericolosi. Entro le 2 dovranno cessare tutte le attività di vendita e somministrazione ed entro la stessa ora deve cessare ogni tipo di diffusione sonora.

Per la partita di ritorno contro il Parma erano stati allestiti due schermi davanti alla tribuna della Domus. Ma solo per duemila persone. Ora trasferimento alla Fiera. Con la possibilità di vedere la gara e fare il tifo tutti insieme offerta a 4.500 appassionati.