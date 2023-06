'Avevo fame', e svuota il frigo di una villetta a Selargius

Ha svuotato il frigorifero di una villetta "perché aveva fame". Così si è giustificato un 52enne, già noto alle forze, che è stato denunciato dai carabinieri per furto.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione di Selargius, nei giorni scorsi l'uomo ha scavalcato un muretto di recinzione e si è introdotto in una villetta a Selargius. Ha poi raggiunto subito un'area esterna dove c'è un tavolo utilizzato per cene in compagnia.

Il 52enne "ha vuotato il frigorifero, probabilmente per fame - sottolineano i carabinieri - visto che gode soltanto di una piccola pensione".

Il furto è stato scoperto il giorno dopo. I militari visionando le immagini del sistema di videosorveglianza della villa hanno identificato il 52enne, denunciandolo.