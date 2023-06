Alghero, ha aperto i battenti la fiera Nautic Event 2023

Ha aperto i battenti questa mattina il Nautic Event 2023 di Alghero, manifestazione che per tre giorni vedrà protagonista l'intero sistema portuale dell'isola.

Assonautica Nord Sardegna, organizzatrice dell'evento in collaborazione con il Comune di Alghero, il Consorzio del porto di Alghero, la Camera di Commercio di Sassari, punta a promuovere l'offerta turistica integrata regionale partendo dalle coste per giungere fino all'interno.

Il sindaco di Alghero, Mario Conoci, insieme con il presidente di Assonautica, Giovanni Conoci, ha tagliato il nastro inaugurale dell'area allestita alla Banchina Dogana del porto di Alghero, dove si parlerà di offerta turistica ma anche di territorio, produzioni locali, economia sostenibile, tutela ambientale con la Fondazione One Ocean.

In quest'ottica tutti i soggetti che parteciperanno all'evento saranno invitati a sottoscrivere la Charta Smeralda: un codice etico che guida individui, enti e organizzazioni verso comportamenti rispettosi dell'ambiente.