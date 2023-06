Al San Francesco di Nuoro apre la chirurgia d'urgenza

Nasce a Nuoro la struttura complessa della Chirurgia d'Urgenza dell'Ateneo di Sassari, diretta dal Claudio Feo, che lavorerà in sinergia con l'altra struttura complessa dell'ospedale San Francesco, il reparto di Chirurgia generale diretto da Carlo De Nisco. Il nuovo reparto che ha aperto i battenti ieri, oltre al primario vede all'opera quattro specializzandi in Chirurgia all'Università turritana, che si vanno ad aggiungere agli altri tre della Chirurgia generale, potenziando così il Dipartimento nuorese che negli anni passati ha conosciuto diverse criticità.

"Stiamo puntando alla costruzione di importanti sinergie per creare nuove opportunità potenziando i percorsi clinici e le strutture aziendali - ha detto il manager della Asl nuorese Paolo Cannas - E' un passaggio che porta entusiasmo in questo ospedale che, nel campo della chirurgia ha una tecnologia di alto livello (pensiamo al robot da Vinci di nuovissima generazione) ma avevamo bisogno di acquisire nuove professionalità. Le due strutture complesse lavoreranno in sinergia cosa che ci permette di credere in questo progetto e di guardare al futuro del San Francesco con più serenità". "Siamo felici di abbattere i confini del nostro Ateneo per arrivare con i nostri medici laddove c'è una struttura in difficoltà nell'isola - ha sottolineato il rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti - Oggi accompagniamo con piacere a Nuoro il professor De Feo uno dei nostri migliori chirurghi e professore associato della materia nella nostra università".

Entusiasta dell'incarico il primario del nuovo reparto: "Un grande lavoro di squadra ci permette di essere qui oggi, con alcune criticità che via via cercheremo di risolvere - ha spiegato Feo - Arrivo in un reparto che ha una grande storia nel campo della Chirurgia e sono convinto che grazie anche alla collaborazione del dottor Carlo De Nisco la struttura rinascerà".

"Questo è un giorno da ricordare per questo presidio ospedaliero - ha rimarcato l'assessore della Sanità Carlo Doria - C'è un lavoro di sinergia tra il mondo ospedaliero e il mondo universitario che ci permette di rilanciare e supportare il San Francesco, che è a tutti gli effetti il terzo polo sanitario dell'isola".