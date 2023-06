Scontro frontale sulla provinciale a Carbonia, due morti

E' di due morti e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la strada provinciale 2, nei pressi di Carbonia.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, sul posto stanno operando anche i carabinieri. Non sono state ancora fornite età e generalità delle vittime, un uomo e una donna.

Ferito anche un 30enne, che è stato trasportato con l'elicottero al Brotzu di Cagliari.

Da quanto si apprende si sono scontrate frontalmente due auto. L'impatto è stato violentissimo, le due auto si sono accartocciate. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto delle ambulanze del 118, dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Purtroppo per due persone non c'è stato nulla da fare, sono morte sul colpo.

Il traffico nella zona sta subendo rallentamenti.