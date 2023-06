Playoff serie B: andata finale, Cagliari-Bari 1-1

Cagliari e Bari hanno pareggiato 1-1 alla Unipol Domus nella finale di andata dei playoff di serie B.

I rossoblù sono andati in vantaggio al 9' del primo tempo con Lapadula. Poco prima dell'intervallo, Cheddira si è fatto parare il rigore del possibile pareggio da Radunovic, autore di altri interventi decisivi ma nel recupero della ripresa il portiere serbo non si è ripetuto su un secondo rigore concesso agli ospiti, trasformato da Antenucci al 95, che è stato messo in campo appositamente per batterlo. Rigore che l'arbitro Mariani ha concesso dopo essere stato richiamato dal Var al video per valutare un fallo di Altare su Folorunsho su cui aveva in precedenza lasciato correre. Anche in occasione del primo rigore tirato dal Bari, il fallo di mano di Nandez era stato visto sempre dal Var che ha invitato il direttore di gara a controllare l'azione sospetta.

Il Cagliari era passato in vantaggio con Lapadula su assist di Mancosu e nel primo tempo ha avuto molte occasioni per chiudere i conti - gol annullato a Lapadula e traversa di Deiola -, anche se il Bari allo scadere ha sfiorato la rete con un colpo di testa di Cheddira che ha lambito il palo. La squadra di Mignani è venuta fuori soprattutto nella ripresa: nel finale c'è stato un altro miracolo di Radunovic su Cheddira e poi un salvataggio di Zappa sulla linea.

La gara di ritorno, a Bari, è in programma domenica 11 giugno, alle 20.30. Ai pugliesi basterà un pareggio per ottenere la promozione in serie A, grazie al miglior piazzamento in campionato rispetto alla squadra rossoblù.