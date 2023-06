In barca a Torregrande anche contro il Parkinson

In barca a Torregrande a Oristano. Anche per combattere il Parkinson. Domani e domenica porte aperte da Veliamoci per celebrare il Vela Day: due giornate di festa organizzate dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder Joy of Moving e i circoli affiliata.

La partecipazione al Vela Day è gratuita. Il pomeriggio di domani a Torregrande sará dedicato alle persone con disabilità e all'attività di parasailing con la prova di un'imbarcazione Hansa 303. Domenica in via Bottego chiunque potrà provare l'emozione di uscire in mare aperto a bordo di una barca a vela.

Sarà possibile vivere questa esperienza dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 17.

Veliamoci è tra i circoli velici che ha accolto con grande entusiasmo il progetto "Over 65" che coinvolge le persone con più di 65 anni di età con l'obiettivo di promuovere stili di vita attivi e contro la sedentarietà.

"Siamo stati travolti dall'entusiasmo dei partecipanti, vogliono apprendere, conoscere, e hanno molta voglia di fare- commenta la presidente Maria Cristina Atzori. E' un grande gruppo che ci dà molte soddisfazioni". La strada del progetto Over 65 si è incrociata con quello di Sail 4 Parkinson: 15 persone che convivono con la malattia di Parkinson e partecipano al progetto che prevede una settimana all'insegna di attività varie tra barca a vela, sport e natura. Tutto questo a Torregrande anche grazie all'imbarcazione HANSA 303 che azzera le differenze fisiche tra persone.