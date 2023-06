Controlli dei Nas in depositi di cibi etnici, multe e sequestri

Oltre 50 ispezioni di grossisti e depositi di alimenti etnici nella province di Cagliari e Oristano, 4mila euro di prodotti sequestrati e 14mila euro di contravvenzioni elevate. È il bilancio delle ispezioni effettuate dai carabinieri del Nas di Cagliari e Oristano nell'ambito di un'ampia campagna di controllo mirata al contrasto delle forme illecite di commercializzazione di prodotti etnici importati, spesso caratterizzati dall'assenza dei requisiti merceologici ed igienico-sanitari.

Nel Cagliaritano e nell'Oristanese nel corso delle 50 ispezioni per ben 15 volte sono state riscontrate irregolarità come la mancanza di documentazione sulla tracciabilità dei prodotti o la conservazione errata. I titolari dovranno pagare le multe.

Dall'inizio dell'anno, a livello nazionale i carabinieri del Ns hanno portato a termine 27mila ispezioni sequestrando 8.000 tonnellate di alimenti irregolari per un valore complessivo di oltre 34 milioni di euro.