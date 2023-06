Colpisce il vicino con la roncola, denunciata 84enne

Ha litigato con il vicino di casa e lo ha colpito alla testa con una roncola. È accaduto a Costa Rei, protagonista della vicenda una 84enne che è stata denunciata per lesioni personali e porto di armi e oggetti per offendere. Ferito lievemente un 70enne, vicino di casa ella donna: secondo i medici dell'ospedale se la caverà in cinque giorni.

I carabinieri sono intervenuti per sedare la lite scoppiata per problemi di vicinato. La discussione è degenerata e l'anziana ha colpito con la roncola alla testa il 70enne, utilizzando fortunatamente la parte senza la lama, provocandogli solo una lievissima ferita. IL 70enne è stato medicato all'ospedale di Muravera e non ha presentato ancora querela contro la vicina.