Sconti sulle tariffe Tari a Quartu per i cittadini virtuosi

Riduzioni dal 12 al 7% della Tari per chi risulta puntuale dalle annualità pregresse. Ulteriore premialità del 3% per chi pagherà in unica soluzione nella modalità con domiciliazione bancaria La giunta di Quartu Sant'Elena introduce novità nelle modalità di pagamento della tassa comunale sui rifiuti (Tari).

"I nostri uffici hanno lavorato alacremente per reperire le risorse necessarie ad introdurre questa misura importante, che mira ad instaurare un clima di fiducia e cooperazione con i contribuenti - spiega il Sindaco Graziano Milia - Un provvedimento che rappresenta una novità assoluta e che speriamo di poter confermare anche per le annualità successive, rendendolo strutturale. La nostra - prosegue - vuole essere un'Amministrazione amica del cittadino, vicina alle esigenze di chi si comporta responsabilmente nei confronti della collettività. Contestualmente proseguirà l'opera di controllo a tappeto finalizzata a convincere chi ancora non lo ha fatto a regolarizzarsi".

Potranno accedere alla scontistica tutti i contribuenti (utenze domestiche e non domestiche) che risultino regolari ed iscritti alla banca dati da almeno tre anni; che abbiano ritirato i nuovi mastelli per la raccolta differenziata dal gestore De Vizia Transfert entro il 30 maggio 2023; che abbiano provveduto al pagamento della Tari entro il termine di scadenza dell'ultima rata per i diversi anni di imposta: se dal 2018 lo sconto applicato sarà del 12%, 9% dal 2019. 7% dal 2020.

Inoltre si potrà fruire di un ulteriore sconto del 3% sull'importo dovuto, ove si aderisca alla domiciliazione bancaria per pagare in unica soluzione la Tari con addebito unico previsto al 29 settembre 2023. Tale premialità sarà applicata dall'ufficio al ricevimento della documentazione richiesta.