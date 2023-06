Aou Sassari, 2/a edizione del torneo di padel per i dipendenti

(ANSA) - SASSARI, 07 GIU - Promozione della salute e riduzione dello stress. E ancora miglioramento della coordinazione e delle capacità cognitive. Praticare uno sport può contribuire a migliorare la forma fisica, ad aumentare la resistenza cardiorespiratoria, a favorire la salute generale e a consentire un miglioramento del benessere delle persone. È con questo spirito che si svolgerà la seconda edizione del torneo di padel riservato ai dipendenti dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. L'evento sportivo, patrocinato dall'Aou, è organizzato dall'associazione Mediterraneo Padel Sassari.

Anche quest'anno la manifestazione sportiva avrà una finalità sociale perché sarà effettuata una raccolta fondi in favore del reparto di Neuropsichiatria infantile di viale San Pietro. Un'importante iniziativa solidale che vedrà la partecipazione dell'associazione Angsa Sassari che offrirà dei momenti di sensibilizzazione sull'autismo ai giocatori e ai genitori dei ragazzi che praticano questo sport e che frequentano i campi dell'associazione sportiva.

La manifestazione inizierà il 13 giugno e si svilupperà su più settimane nei campi dedicati in via Baldinca, nella zona di San Giovanni a Sassari. Le partite si giocheranno nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì a partire dalle ore 18.

Il torneo è composto da 16 coppie maschili e 16 coppie femminili che verranno suddivise in gironi da 4 formazioni che si sfideranno tra loro in un girone all'italiana, quindi a ogni formazione verranno garantite 3 partite. Le prime due formazioni classificate di ogni girone accederanno al tabellone finale ad eliminazione diretta.

Si possono iscrivere tutti i dipendenti dell'Aou di Sassari, sia personale sanitario che amministrativo e la quota di iscrizione è di 25 euro per ogni atleta.

"Il padel è uno sport che possono praticare tutti, anche chi è alle prime armi. Invitiamo i dipendenti dell'azienda ospedaliera ad iscriversi - affermano gli organizzatori del torneo - perché oltretutto chi si iscrive farà un gesto di altruismo in favore del reparto di Neuropsichiatria infantile".

(ANSA).