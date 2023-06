Rimborsi sui viaggi, peculato prescritto per Graziano Milia

Reati di peculato prescritti per il sindaco di Quartu Sant'Elena Graziano Milia, sotto processo a Cagliari per presunte irregolarità nei rimborsi di viaggi e missioni negli anni in cui era presidente della Provincia di Cagliari, diventata poi Città metropolitana. La seconda sezione penale del Tribunale, accogliendo la ricostruzione delll'avvocato difensore Guido Manca Bitti, ha fatto cadere tutte le accuse per intervenuta prescrizione ancora prima di aprire il dibattimento.

Stando alla Procura, non doveva essere la Provincia a pagare per quelle trasferte ma il Comitato delle Regioni della Comunità europea di cui Milia faceva parte. Già in udienza preliminare erano state dichiarate prescritte una parte delle accuse. Le contestazioni al centro del processo risalgono al periodo dal 2005 al 2010.

Per gli stessi fatti, l'allora presidente della Provincia è stato di recente condannato dalla Corte dei Conti della Sardegna al pagamento di 122mila euro a favore della Città metropolitana di Cagliari, ma la difesa ha già impugnato la sentenza alla Sezione giurisdizionale d'appello della magistratura erariale.