Rimane incastrato tra gli scogli, 26enne annega a Villasimius

Un aiuto cuoco di 26 anni, Gabriele Loi di Maracalagonis è morto annegato nella spiaggia di Is Straias a Villasimius, nella Sardegna sud orientale. Il giovane lavorava al Timi Ama resort con il padre.

Prima delle 16, dopo aver finito il turno, è sceso in spiaggia per il fare il bagno, con lui ci sarebbe stato anche il genitore. Il 26enne si sarebbe tuffato in mare rimanendo incastrato con la gamba negli scogli. Alcuni turisti che si trovavano in spiaggia, si sono accorti del giovane in difficoltà e si sono tuffati in mare per soccorrerlo. Il 26enne è stato portato in spiaggia, intanto sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118, l'elisoccorso e i carabinieri della Compagnia di San Vito. I medici del 118 hanno tentato a lungo di rianimare Gabriele Loi, ma non c'è stato nulla da fare.

I militari dell'Arma stanno sentendo i vari testimoni per ricostruire dettagliatamente la vicenda.