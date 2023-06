Rifiuti, multe più salate a Sassari per i trasgressori

Tolleranza zero a Sassari per i trasgressori delle norme sul conferimento dei rifiuti. La Giunta comunale ha approvato oggi l'aumento delle sanzioni contro chi non rispetta il regolameno: si va da 500 euro per chi abbandona rifiuti a terra a 60 euro per chi fuma nei luoghi dove è vietato. In caso di più violazioni le sanzioni saranno sommate.

Nella delibera con i nuovi importi delle multe, presentata in giunta dall'assessore all'Ambiente Antonello Sassu, viene spiegato che con il ritocco delle sanzioni si mira a "rendere più efficace l'azione deterrente rispetto alle condotte illecite relative al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento". Le multe dovranno essere pagate in tutto il loro ammontare, senza alcuno sconto, previsto finora a seconda delle situazioni.

Per combattere in maniera sempre più incisiva le violazioni, già dal mese scorso sono state potenziate le foto-trappole e le telecamere presenti in tutto il territorio. In soli venti giorni sono state comminate oltre 400 sanzioni. Le fototrappole sono mobili e vengono spostate nelle varie zone della città e dell'agro, individuando le aree più critiche anche grazie alle segnalazioni che arrivano dai cittadini.