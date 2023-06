Cavalleria rusticana apre la stagione lirica estiva a Sassari

Con "Cavalleria rusticana " di Pietro Mascagni si apre la stagione lirica estiva dell'Ente Marialisa De Carolis a Sassari. L'8 e 10 giugno sul palco del teatro Comunale sarà rappresentata l'opera scritta da Mascagni nel 1890, questa volta nell'allestimento del Teatro Massimo Bellini di Catania. Protagonisti della scena saranno il mezzosoprano Elena Schirru nel ruolo di Lola e il baritono Marco Caria nei panni di Alfio.

Caria ha cantato nei teatri più prestigiosi collaborando con direttori quali Roberto Abbado, Bruno Campanella, Riccardo Muti, Daniel Oren, Stefano Ranzani e registi come Damiano Micheletto e Luca Ronconi. "E' sempre emozionante tornare a casa; io sono nato a Oristano ma sento anche Sassari come la mia città, visto che qui ho studiato e è qui che è iniziato questo mio viaggio bellissimo". Nel cast anche altri interpreti di fama come Gabrielle Muhlen ( Santuzza) e Alessandra Palomba (Lucia).

Fra gli interpreti ci sarà anche Walter Fraccaro, nel ruolo di Turiddu, protagonista del panorama della lirica internazionale, già ospite del Comunale nelle passate edizioni in diversi rappresentazioni.

A dirigere l'orchestra dell'Ente sarà Andrea Solinas, mentre il coro del de Carolis sarà diretto da Antonio Costa. La celeberrima storia di amore e morte gelosia e vendetta che da 133 anni appassiona il pubblico sarà diretta dal regista sassarese Sante Maurizi.

La stagione proseguirà con un altro titolo di richiamo, "Pagliacci" di Leoncavallo che sarà presentato al pubblico sassarese il 7 luglio, nella cornice esclusiva di piazza d'Italia, portando così l'opera lirica fuori dai teatri, in mezzo alla gente.