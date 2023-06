A luglio la prima 'Cena in bianco' tra le strade di Cagliari

Tutti vestiti di bianco. E tavolate tutte in bianco. Non poteva che chiamarsi "Cena in bianco" l'iniziativa promossa dal Comune di Cagliari e dalla Pro Loco tra giardini, piazze e strade della città in luoghi di festa e condivisione. L'esordio è programmato per sabato 8 luglio sarà un banchetto fai da te, ogni partecipante porterà qualcosa da condividere con gli altri.

"Con Cena in bianco i cagliaritani possono riappropriarsi degli spazi della propria città", dice il sindaco Paolo Truzzu. Bianco, ma anche un po' green. "L'iniziativa - sottolinea - è infatti totalmente ecologica e rispettosa dei principi dell'ambiente, perché non prevede consumo di materie difficili anche da riciclare, in linea con le politiche che l'amministrazione comunale ha scelto di condividere".

Non a caso, Cagliari è di nuovo in campo per concorrere al titolo di Capitale Verde Europea 2025. I piatti, le posate e bicchieri dovranno essere in vetro, ceramica o in alternativa materiale compostabile molto elegante. I coltelli necessariamente con la punta arrotondata. Il tovagliato deve essere assolutamente in tessuto. Oltre la plastica, bandita quindi anche la carta. Ancora top secret il luogo prescelto.

"Il colore bianco, il più neutro e il più fotografico dei colori, vuole veicolare normalità e neutralità, tradizione e semplicità - spiega l'assessore al Turismo Alessandro Sorgia - e questo contribuirà a rinforzare ulteriormente la destinazione Cagliari". Cena e solidarietà. "Durante la serata - annuncia Angelo Bianchi, presidente della Pro Loco - saranno presentate le iniziative benefiche che verranno finanziate con il ricavato delle offerte libere raccolte tra i commensali". Iscrizioni chiuse il 20 giugno: si può partecipare singolarmente o in gruppo.