Tamponamento su statale 130, un ferito e traffico bloccato

Una persona ferita e un tratto della statale 130 chiusa. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina al chilometro 30,60, all'altezza di Siliqua. Per cause non ancora accertate si sono tamponati un'auto e un furgone. Uno degli automobilisti è rimasto incastrato nell'abitacolo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Il ferito è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, stanno operando le squadre dell'Anas al fine di consentire la riapertura al traffico della carreggiata nel più breve tempo possibile.