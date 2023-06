Sassari celebra in piazza i 209 anni dell'Arma Carabinieri

(ANSA) - SASSARI, 05 GIU - Sassari ha celebrato questa mattina in piazza d'Italia i 209 anni dalla fondazione dell'Arma dei carabinieri. La cerimonia si è svolta alla presenza delle maggiori autorità politiche, civili, religiose e militari davanti alle quali il comandante provinciale di Sassari, colonnello Massimiliano Pricchiazzi, ha tenuto un discorso per ricordare l'impegno costante dell'Arma nel garantire la sicurezza e il sacrificio di quei militari feriti o caduti per l'assolvimento del proprio dovere.

Il colonnello ha poi proseguito ringraziando la prefetta, Paola Dessì, e gli altri vertici istituzionali per la quotidiana collaborazione per il raggiungimento dei fini comuni. La cerimonia è proseguita con la consegna di riconoscimenti a quei militari che si sono distinti per attività investigative e di soccorso pubblico. (ANSA).