Percorsi e standard innovativi, 3mila aziende coinvolte

Mobili, moda, ceramica, carta, metalli preziosi: quasi 3mila imprese sarde al passo con le nuove tendenze del design e con percorsi e standard innovativi. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, seguono questa strategia 2.779 imprese, di cui 2.065 artigiane (il 74,3% del totale). La maggior parte delle realtà opera nella lavorazione del legno (750 di cui 624 nell'artigianato), 609 nella ceramica e vetro (420 artigiane) e 553 della gioielleria, occhialeria e accessori moda (490 artigiane).

La Sardegna si piazza al 17/o posto nazionale sul totale delle imprese che fanno del design uno dei maggiori punti di forza. "La maggiore presenza dell'artigianato e delle micro e piccole imprese - commenta Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - si riscontra nei settori che hanno connotato la nostra storia e il patrimonio culturale: prodotti in legno, mobili, moda - tessile, abbigliamento e pelle - vetro e ceramica, gioielleria".

Non solo: coinvolta anche la produzione di elettronica di consumo audio e video, orologi, lampade e apparecchi di illuminazione, macchine per l'industria alimentare e delle bevande, navi e imbarcazioni da diporto, biciclette, gioielleria e oreficeria, bigiotteria, strumenti musicali, giochi e giocattoli.

"La Sardegna - spiega il designer d'impresa di Ozieri Gianluca Lai - soprattutto negli ultimi anni, si è trasformata in un laboratorio di stile e di innovazione che non teme confronti anzi oggi, al contrario, traccia, in tutto il resto d'Europa e del mondo, le strade da seguire. E crescono di giorno in giorno le richieste per allestire locali commerciali come ristoranti, negozi e centri estetici, predisporre e gestire spazi pubblici oppure organizzare appartamenti privati, con la creazione anche di oggetti su misura - conclude Lai - oppure creare marchi d'impresa o predisporre campagne pubblicitarie: tutto questo è il design, tutto questo è stile, innovazione ma, soprattutto funzionalità dello spazio, del prodotto o della sensazione".