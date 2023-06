Minaccia e picchia la moglie, 58enne arrestato a Carbonia

(ANSA) - CARBONIA, 05 GIU - Un 58enne di origini bosniache è stato arrestato dai carabinieri di Carbonia per maltrattamenti in famiglia. Vittima la moglie di 62 anni.

Secondo le accuse, l'uomo avrebbe minacciato, insultato e a volte aggredito la compagna.

Gli episodi si sarebbero ripetuti nel tempo: l'ultimo risale a ieri sera quando i carabinieri di Carbonia sono intervenuti per sere una lite.

Anche davanti a loro il 62enne, in preda ai fumi dell'alcol, ha continuato a minacciare la moglie cercando di aggredirla.

Adesso si trova in carcere a Uta. (ANSA).