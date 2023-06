Calcio: Cagliari, caccia al biglietto per la finale col Bari

Caccia ai biglietti per la finale di andata dei playoff di serie B giovedì alle 20.30 alla Unipol Domus contro il Bari. Dal primo pomeriggio di oggi l'assalto ai canali di vendita online e alle ricevitorie autorizzate. Per l'eventuale tutto esaurito, però, bisognerà attendere ancora perché entro le 13 di martedì 6 giugno gli abbonati potranno acquistare il proprio tagliando conservando lo stesso posto avuto durante la stagione regolare. Tariffe scontate per abbonati, donne, over 60 e under 18.

Sale la febbre: una battaglia anche di velocità telematica per strappare il diritto ad assistere all'ultima partita casalinga della stagione. Nessun problema, invece, per assistere domani all'allenamento del Cagliari: sarà a porte aperte davanti alla curva nord. Ingresso libero a partire dalle 18.15.

È la terza volta che lo stadio ospita i tifosi rossoblù nel giro di due settimane: per Ranieri un rituale ormai fondamentale per dare la carica alla squadra nel momento decisivo della stagione. Due giorni prima della trasferta di Parma si erano presentati sugli spalti 2.500 tifosi. Domani la partecipazione potrebbe stracciare ogni record.

Intanto squadra di nuovo in campo per la seconda seduta post semifinale. Rosa al completo a disposizione di Ranieri: anche Falco e Capradossi, infortunati e reduci da interventi, sono insieme alla squadra in questi giorni decisivi. Niente tuta e pallone, ma vicinissimi ai compagni di squadra che lottano per la serie A.