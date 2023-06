Femminicidio Giulia, una scultura sulla spiaggia in sua memoria

(ANSA) - SASSARI, 04 GIU - Una scultura di sabbia sulla spiaggia di Platamona, nel nord Sardegna, per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza accoltellata e uccisa a Senago dal fidanzato Alessandro Impagnatiello.

Un ritratto delicato a Giulia in un amorevole abbraccio al bimbo che ha in grembo, realizzato dallo scultore nuorese, Nicola Urru, artista specializzato nel creare opere d'arte sulla spiaggia.

"#LoSapevamoTutte una violenza così precisamente riconoscibile e così odiosamente ricorrente che si innesta in mente e corpi di tutte le donne, e le abita", ha scritto per commentare la sua creazione. (ANSA).