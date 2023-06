Un dolce sardo da record, la seada gigante di 50 metri

Seada da record nel villaggio Coldiretti al Rally di Sardegna a Olbia: 50,4 metri di lunghezza che poi saranno suddivisi in circa 600 porzioni da offrire alla degustazione dei presenti. E' uno dei dolci tipici della tradizione sarda più grandi mai realizzati: manca però il certificato ufficiale del Guinness Anche il quantitativo di ingredienti utilizzati è da record: 30 chili di formaggio ovino dell'azienda di Santa Caterina di Pittinuri (Oristano) dei Fratelli Casule. Il formaggio è stato fatto acidificare appositamente e mischiato a limoni di Milis per circa 10 kg. La pasta della Seada è stata prodotta con 30 chili di semola di grano duro rimacinata unita allo strutto (5 chili impastati insieme). Il tutto condito con il miele locale in 15 chili.È stata impegnata nella lavorazione una squadra di 6 persone con in testa l'Agrichef Laila Dearca e Maria Caterina Sanna dell'agriturismo Sorres di Budoni.

Per la frittura è, invece, stato utilizzato l'olio d'oliva Cuglieri: 30 litri. A preparare il tutto nell'area del villaggio Coldiretti sono stati oltre ai soci di Campagna Amica anche i volontari che collaborano con l'organizzazione agricola, associazioni di volontariato e sportive impegnati negli eventi e i produttori.